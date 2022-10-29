محافظ أسوان يفاجئ عددا من المخابز والمجمعات الاستهلاكية بزيارة تفقدية

أسوان- صلاح المسن

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة مفاجئة لعدد من المخابز البلدية والسوبر ماركت، بالإضافة إلى مجمع الشركة المصرية ومخازن الجملة التابعة لها بالشيخ هارون.

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة تأمين مختلف أنواع السلع الغذائية والأساسية، مع الحفاظ على استمرارية المخزون الإستراتيجى للدولة من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار.

وقد أطمئن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته على مستوى أسعار السلع والمنتجات المعروضة وتواريخ الصلاحية للاستهلاك، مشدداً على ضرورة توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية، وخاصة الأرز والسكر والزيوت واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض حيث سيتم التواصل مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين لضخ المزيد من هذه السلع للحد من جشع بعض التجار، والقضاء على الاحتكار، وبالتالى الحفاظ على الأسعار الحالية لها من خلال الالتزام بالأسعار الاسترشادية لوزارة التموين وتحقيق هامش ربح بسيط يتواكب مع دور فروع هذه السلاسل بإجمالى ٣٣ فرع بمراكز ومدن المحافظة فى تحقيق التوازن المطلوب للأسعار فى السوق المحلى، كما كلف اللواء أشرف عطية مسئولى مديرية ومباحث التموين بتكثيف الرقابة التموينية وتنظيم الحملات المتتالية للضرب بيداً من حديد على أى محاولات للاحتكار وزيادة الأسعار حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب فى ذلك، فيما قام أشرف عطية بتفقد مفاجئ لعدد من مخابز العيش الحر والفينو والبلدى المدعم، لمتابعة الالتزام بما جاء فى قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المتضمن أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو، والإعلان عن هذه الأسعار والأوزان فى أماكن ظاهرة وواضحة للمستهلكين، بجانب تكليف الإدارات التموينية بالمتابعة الميدانية اللحظية لذلك، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.