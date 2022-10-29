متحدث الرئاسة للإعلام الإيطالى: مشاركة"ميلونى" بقمة المناخ قيمة مضافة للجهود العالمية

كتب محمد الجالى

فى أول زيارة لها خارج أوروبا، أعلن مجلس الوزراء الإيطالى مشاركة "جورجيا ميلونى" فى قمة شرم الشيخ للمناخ؛ ورداً على سؤال وكالات الأنباء الإيطالية، فى هذا الشأن، علق السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، قائلًا: "بكل تأكيد ترحب مصر بزيارة السيدة ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا الصديقة لمصر، وكذلك كافة الزعماء ورؤساء الدول والحكومات، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركتها فى قمة قـادة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ونتطلع للمساهمة المهمة للسيدة ميلونى امتداداً لدور ايطاليا الفاعل على الساحة الدولية"

واعتبر السفير بسام راضي ان مشاركة السيدة ميلونى ستشكل بلا شك قيمة مضافة للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ الذى تأني على رأس الأولويات الدولية، مضيفاً أن الزيارة كذلك تمثل تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.