لجنة الصناعة بالحوار الوطنى: الرخصة الذهبية تساعد على انتهاء الإجراءات بسهولة

محمد شرقاوى

قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الرخصة الذهبية للمستثمر تعطى له العمل وتختصر وقتا كبيرا، وانتظار تخلص الأوراق، معقبا : "أسوأ شئ يمر المستثمر يضع فلوس وينتظر أمامها بسبب الإجراءات".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "رخصة المصنع تأخذ 35 إمضاء وختم، ومن الممكن يقف الرخصة بسبب كلمة بسيطة جدا، ويضيع مجهود 10 سنوات تخلص الورق، والرئيس السيسى اليوم أعطى للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة الدعم والمرونة فى تخلص الإجراءات".

وتابع :"مصر فى 6 سنوات عومنا مرتين بسبب هذه المعوقات والإجراءات.. والمسئول عاوز يجرى وفيه حاجات بتشده لوراء بسبب الإجراءات.. وبقالنا 30 سنة بنقول مصر إمكانياتها كبيرة فى الصناعة".