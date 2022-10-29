وأكدت وزارة الطاقة فى بيان أن الاجتماعات التي أجريت بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيري المالية يوسف الخليل والطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أفضت إلى قرار بتأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات النفط لتشغيل المحطات.

وأوضحت الوزارة أنها أطلقت، ثلاث مناقصات لشراء الوقود بأنواع مختلفة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وفقا لكراسة شروط محددة بحيث يتم فض العروض في شهر نوفمبر المقبل على أن يبدأ تسليم الوقود في الأيام العشرة الأوائل من شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة الطاقة قررت رفع تعرفة الكهرباء لجميع المستهلكين بدءا من الشهر المقبل.