كواليس ضبط أطنان من الشيكولاتة مجهولة المصدر داخل مصنع في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، ملابسات ضبط كمية كبيرة من الشيكولاتة ومستلزمات الإنتاج داخل مصنع، حيث تبين أن المضبوطات مجهولة البيانات، وتؤثر على الصحة العامة، كما تم ضبط 16 ألف عبوة آيس كريم مجهولة المصدر أيضا.

واعترف مدير المصنع أنه كان يستعد لطرح المضبوطات بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على كمية الشيكولاتة البالغ وزنها 3 أطنان و850 كيلو، بالإضافة إلى سكر وزيت طعام، تمهيدا لصدور قرار بشأن التصرف بها، وأحيل مدير المصنع إلى النيابة للتحقيق.

وضبط رجال مباحث التموين بالجيزة، (3,850 طن "شيكولاتة – سكر حر – زيت طعام) مسلتزمات إنتاج بدون بيانات مجهولة المصدر"، كما تم ضبط ( 16000 عبوة "أيس كريم") منتج نهائى بدون بيانات مجهولة) وتشكل خطراً على الصحة العامة، بالإضافة إلى ضبط (ماكينة خط إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط رجال المباحث مدير المصنع، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.