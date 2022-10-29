"الجيزة" تطرح أكشاكا للإيجار فى حى الدقى.. اعرف شروط التقديم

أعلنت إدارة التسويق بمحافظة الجيزة عن فتح باب التقدم لعمل أكشاك تجارية "بارتشينات" فى مواقع مميزة بحى الدقي، تحديدا فى تقاطع شارع الطوبجى مع شارع السودان المتجه إلى مترو جامعة القاهرة، وذلك فى إطار جهود تطوير الشوارع والطرق واستغلال المساحات أسفل الكبارى والمحاور الجديدة لجذب المستثمرين وخلق فرص عمل للشباب وإضفاء المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.
وحددت محافظة الجيزة الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم، وجاءت كالآتي:
1-صورة بطاقة الرقم القومي.
2-تصميم نموذج البارتشين الذى سيتم تنفيذه.
3-صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
4-دفع مبلغ جدية طلب يسترد فى حالة الرفض.
5-الأولوية لأصحاب العلامات التجارية (البراند).
وأوضحت المحافظة الضوابط الخاصة بالتقديم، وجاءت كالآتي:
1-التعاقد لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية 10%.
2-يتم تحديد سعر المتر المربع وفقا لسعر السوق للمنطقة بكل حى بحيث لا تقل مساحة البارتشين عن 16 متر.
3-دفع مبلغ تأمين 10% من إجمالى قيمة التعاقد.
4-تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالى ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية.
5-يلتزم المتعاقد بسداد قيمة استهلاك المرافق مع الجهات المختصة.
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