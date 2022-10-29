اليوم السابع
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غدًا.. مراسم مغادرة الرئيس اللبنانى ميشال عون قصر الرئاسة

السبت، 29 أكتوبر 2022 05:17 م
غدًا.. مراسم مغادرة الرئيس اللبنانى ميشال عون قصر الرئاسة ميشال عون
إيمان حنا

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يشهد لبنان غدا الأحد، المراسم الرسمية لمغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصر بعبدا الرئاسي حيث تنتهى مدة توليه الرئاسة رسميا الاثنين المقبل .

يشمل برنامج تلك المراسم خروج الرئيس عون من مكتبه، يودع كبار الموظفين، ثم تعرض كتيبة من الحرس الجمهوري تؤدي له التحية وتعزف موسيقى الجيش والنشيد الوطني وموسيقى عرض حرس الشرف.

عقب ذلك يتوجه عون إلى منصة خاصة أمام المواطنين الذين سيشاركون في وداعه ويلقي كلمة في هذه المناسبة، ثم يغادر في السيارة الرئاسية قصر بعبدا وسط جموع المودعين.

 


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