ضبط 308 قضايا مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم قضائي بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (81 قطعة سلاح نارى بحوزة 77متهم).. وذلك على النحو التالى: " (13) بندقية آلية، (14) بندقية خرطوش، (8) طبنجات، (46) فرد محلى، (263) طلقة مختلفة الأعيرة، (10) خزينة متنوعة، (200) قطعة سلاح أبيض"

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (54982) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:" (199) حكم جناية، (17433) حكم حبس جزئى، (3317) حكم حبس مستأنف، (26900) حكم غرامة، (7133) مخالفة".

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان، ارتكبا (4) حوادث متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (308) قضية مواد مخدرة، بإجمالى 351 متهم ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر الحشيش وزنت (39,624 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (46,320 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,252كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (2,596 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,372 كيلو جرام)ن كمية من مخدر الشابو وزنت (2,305 كيلو جرام)، كمية من مسحوق الأقراص المخدرة وزنت (2 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (7,435 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (675 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (370 جرام)، (25493) قرص مخدر".

أما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (22) متهمن و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (10) متهم، وضبط (181) دراجة نارية مخالفة، وضبط (17959) مخالفة مرورية متنوعة.

و فى مجال فحص السائقين، تم فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.