اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 12:56 م
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ضبط متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بالإسكندرية

السبت، 29 أكتوبر 2022 12:07 م
ضبط متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بالإسكندرية التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، فقد تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من: (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) لقيامه بالحفر خلسة للبحث عن الآثار داخل مسكنه، وعُثر بداخله على (حفرة بعمق ٥ أمتار- الأدوات المستخدمه فى الحفر).

وتم ضبط  (أحد الأشخاص) لقيامه بالحفر بالمحل الخاص (بأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين)، وعُثر بداخله على حفرة بعمق متر يتفرع منها سرداب أفقى بطول 20  متر وبداخله بعض الشواهد الأثرية "حطام أوانى فخارية" كما تم ضبط الأدوات المستخدمه فى الحفر.

بمواجهته أقر كلٌ منهما بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


تجارة الاثار

التنقيب عن الاثار

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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