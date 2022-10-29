ضبط شخص بسوهاج استولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 أشخاص، بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى تجارة الأدوية الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأدوية الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، والأرباح المتفق عليها وعقب إكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب وإغلاق هاتفه المحمول، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المتهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.