اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أكتوبر 2022 12:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط شخص بسوهاج استولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

السبت، 29 أكتوبر 2022 12:13 م
ضبط شخص بسوهاج استولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 أشخاص، بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى تجارة الأدوية الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأدوية الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، والأرباح المتفق عليها وعقب إكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب وإغلاق هاتفه المحمول، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى  الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
 
وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المتهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

سوهاج

جرائم الأموال العامة

وزارة الداخلية

تجارة الأدوية

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة