اليوم السابع
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شباب كفر الشيخ تنظم تدريب قائد التغيرات المناخية لأعضاء أندية التطوع

السبت، 29 أكتوبر 2022 09:59 م
شباب كفر الشيخ تنظم تدريب قائد التغيرات المناخية لأعضاء أندية التطوع أندية التطوع
كفر الشيخ محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية  لإعداد قائد التغيرات المناخية، بمشاركة 60 شابا وفتاة من أندية التطوع تم التدريب بمراكز شباب أبشان والكوم الطويل لإدارة شباب بيلا، قدم التعريف بالتغيرات المناخية، ومدى خطورتها علي المجتمعات بل والعالم بأثره، أسباب حدوثها وكيفية التغلب عليها فى إطار اهتمام وزارة الشباب بدعم أندية التطوع وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .
 
 
 
أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، حرص الوزارة على تكثيف المشروعات والبرامج المنفذة بمراكز الشباب لتقديم التوعية للنشء، والشباب بقضايا التغيرات المناخية، وأهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب بجانب توجه الوزارة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خضراء صديقة للبيئة، مضيفاً أن قضايا البيئة والمناخ تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية ونحن على أعتاب إنطلاق مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ.
 
 
 
تقام الدورة التدريبية لأعضاء أندية التطوع بكفر الشيخ بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية، والإدارة المركزية لتمكين الشباب، وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، الإشراف التنفيذي صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، تابع التنفيذ محمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا ،و تنفيذ باسم سعيد، مسؤل أندية التطوع بالمديرية.
 
 
 
 

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