سوناك يدرس تمديد القيود على مساعدة الدول الأخرى لمدة سنتين

وكالات

أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يدرس إمكانية تمديد القيود على مساعدة الدول الأخرى لمدة سنتين.

وكانت حكومة بوريس جونسون قد فرضت في العام الماضي، في ظل وباء فيروس كورونا، قيودا على رصد الأموال من الميزانية لمساعدة الدول الأخرى، وتم تقليص نسبتها من 0.7 إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير صحيفة "تلغراف" إلى أن الحكومة تدرس تمديد تلك القيود لمدة سنتين حتى 2026 أو 2027، ما سيسمح بتوفير 4 مليارات جنيه إسترليني في السنة.

ويشار إلى أن سوناك، الذي كان وزيرا للمالية في عام 2021، كان يعد بعودة الأرصدة لمساعدة الدول الأخرى إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد أفادت في يوليو الماضي، بأن وزارة المالية البريطانية تعرقل تقديم المساعدات لدول أخرى، نظرا للمخاوف من أن النفقات على مساعدة أوكرانيا ستتجاوز تلك الحدود.