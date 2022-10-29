زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب كوريا الجنوبية

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر قرية جانجيون بمقاطعة جويسان وسط كوريا الجنوبية.

وقالت السلطات، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إنه لم ترد أي تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر، إلا أن الزلزال الذي وقع بالقرية الصغيرة يعد الأقوى بين 61 زلزالا شهدتها البلاد خلال العام الجاري.

ووجه مكتب الرئيس يون سوك يول، المسئولين بمراجعة أمن أنظمة الكهرباء والاتصالات في أعقاب الزلزال.

ووقع الزلزال في قرية جانجيون، شمال شرق جويسان بتشونج تشونج الشمالية، بعمق يقدر بـ12 كيلو مترا، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.