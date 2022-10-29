زراعة الشرقية: توريد 24944 طنا من محصول الأرز

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 24944 طنا و158 كيلو أرز داخل 58 موقعا تجميعياً، مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألفا و92 فدانا.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتاكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

وبدوره شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب ،على أهمية إلتزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة ، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لإستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الإستلام اثناء موسم التوريد وعدم تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد ،ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج .

ويعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد أقتصادى كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.