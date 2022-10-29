وقالت الوزارة - في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "نظراً إلى العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في 29 أكتوبر بمشاركة مختصين بريطانيين ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية المشاركة في ضمان أمن ممر الحبوب، يعلق الجانب الروسي المشاركة في الاتفاقات بشأن تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".



وكانت الوزارة قاد قالت في وقت سابق اليوم إن الهجوم شمل 16 مسيرة جوية وبحرية وألحق أضرارًا طفيفة بكاسحة الألغام البحرية الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود، وأضافت أن الإعداد للهجوم تم بتوجيه من متخصصين بريطانيين في مدينة أوتشاكوف.