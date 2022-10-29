رئيس"استشارى الشارقة" لليوم السابع: لا خوف على مصر في ظل قيادة الرئيس السيسى

إيمان حنا

قال على ميحد السويدى رئيس المجلس الاستشارى لإمارة الشارقة بالإمارات، إن ما قدمه الرئيس السيسى لمصر خلال تسع سنوات شيء عظيم، فما فعله الرئيس السيسى من إنجازات من أجل مصر والمصريين فى 9 سنوات، كان يتطلب عشرات السنوات لإنجازه.

وأضاف ميحد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية يبهرنا ويبهر العالم.

وأشار ميحد إلى أنه على الصعيد السياسى، فقد أعاد الرئيس السيسى ترتيب علاقات مصر مع دول العالم، مؤكدا أنه فلا خوف على مصر في ظل قيادة الرئيس السيسى.

وعن العلاقات المصرية الإماراتية ، قال إنها علاقات أخوية تاريخية امتازت بالدعم المتبادل والوحدة فى المواقف الصعبة، فكانت مصر خير سند للإمارات، والإمارات أيضا خير سند لمصر.

وقد اختتم أمس الجمعة احتفالية "مصر والإمارات..قلب واحد"، والتى نظمتها حكومتا الدولتين احتفاءً بمرور 50 عاماً على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، واستمرت الفعاليات مدة ثلاثة أيام، ركزت على استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهم محطات وتجارب النجاح في هذا المجال، واستعراض مسيرة الشراكة والإنجازات التي تحققت خلال 50 عاماً في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وغيرها من المجالات، كما شملت عرضاً لقصص نجاح القطاع الثقافي والإعلامي، وأبرز المشروعات والمحطات في الجوانب الرياضية والفنية والثقافية وغيرها، إضافة إلى إبراز العديد من أوجه التعاون المتبادل بين البلدين، خاصة أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد واحدة من أنجح النماذج العربية للعلاقات الاستراتيجية المتطورة والعميقة التي بدأت منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، وقامت في الأساس على الوعي والفهم المشترك لكل المتغيرات العربية والعالمية وتأثيرها على الشعوب في المنطقة.