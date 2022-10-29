دور الإعلام فى تعديل السلوك الإنسانى تجاه البيئة.. ندوة بمركز إعلام زفتى

الغربية - فريق المحافظات

عقد مجمع إعلام زفتى بمحافظة الغربية، ندوة إعلامية حول "دور الاعلام في تعديل السلوك الانسانى تجاه البيئة" حاضر فيها الدكتور احمد حسين أستاذ بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وتناول المقصود بالبيئة وانها هي المكان الذى يعيش فيه الانسان وغيره من المخلوقات ويضم مظاهر طبيعية وحضارية ويتوفر به مقومات الحياة من مأكل و مشرب و ملبس ومسكن يؤثر في الانسان ويتأثر به.

وأشار إلى أن هناك انواع مختلفة للبيئة منها البيئة الساحلية والصناعية والزراعية والصحراوية، وما يتضمنها من عوامل تساعد على الحياه بها.

وتطرق إلى وسائل الاعلام والاتصال المختلفة ومدى تأثيرها على سلوكيات الافراد سواء بالايجاب أو بالسلب، مؤكدا على أهمية دور العبادة في توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة.

وأشار إلي دور وسائل الإعلام في دفع خطة التنمية ونشر الثقافة البيئية و كيفية الاهتمام بالبيئة وعدم تلويثها وتنوير الجماهير بقضايا البيئة واشراكهم في طرق حلها و الدعوة للمشاركة بتغيير السلوك وتعزيز المشاركة الشعبية في المحافظة على البيئة و استثارة حماس المواطنين للمشاركة بتعديل السلوك السيئ تجاه البيئة من قطع الأشجار ،استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات الضارة.

وأشار إلى جهود الدولة من أجل تعديل السلوك الخاطئ تجاه البيئة و استراتيجية البيئة من خلال عدة مبادرات منها مبادرة اتحضر للاخضر وانشاء مصانع لتدوير المخلفات والاستفادة من قش الأرز والتى ساهمت بشكل كبير في اختفاء السحابة السوداء التى كان يعاني منها المواطنون خاصه مرضى الحساسية والاهتمام بمحور البيئة واستعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27..