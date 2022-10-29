خبيرة تغذية: 4 أطعمة يجب تناولها خلال الأشهر الأولى من الحمل.. الموز أبرزها

كتبت ميرفت رشاد

قالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن خلال فترة الحمل تشعر النساء بالغثيان والنفور من الطعام والإرهاق، وقد يكون تناول الطعام قليلًا على قائمة مهامها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وأوصت خبيرة التغذية بتناول 4 أطعمة صحية لتقليل أعراض الحمل خلال الأشهر الأولى وتجنب بعض الأخطاء الشائعة وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الموز لموز مصدر جيد للبوتاسيوم الذي قد يساعد في تخفيف الغثيان، كما أنه يحتوي على فيتامين ب 6، تشير الدراسات إلى أن فيتامين ب 6 قد يساعد في تخفيف الغثيان والقيء في وقت مبكر من الحمل، إنها غنية بالكربوهيدرات وستمنحك الطاقة التي تشتد الحاجة إليها خلال هذا الوقت.

الرمان الرمان غني بمضادات الأكسدة،كما أنها تحتوي على حمض الفوليك ، الذي يمكن أن يساعد في تجنب عيوب الأنبوب العصبي، والتي تضر بالحبل الشوكي للجنين.

اللوز مليء بالبروتين والدهون الصحية وحمض الفوليك وفيتامين E والمغنيسيوم والأوميجا 3 وأوميجا 6 واللوز غذاء رائع للطاقة.

السمن من أكثر الطرق الطبيعية لتغذية أجساد الحوامل والجنين داخل الرحم، إنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل أساسي حمض اللينوليك وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وهما ضروريان لنمو دماغ الجنين والعينين، تناول ما لا يقل عن 1-2 ملعقة صغيرة كل يوم في نظامك الغذائي.

يجب تجنب ارتكاب هذه الأخطاء أثناء الحمل:

1 - لا تفترضى أنه يجب عليكى تناول طعام لشخصين، الفكرة هي تناول وجبات متوازنة والبقاء رطبًا.

2- حتى عند الشعور بالغثيان أو الإمساك ، لا تتوقفى عن تناول مكملات الحديد.

3- لا تقللى أبدًا من تناول حمض الفوليك ، وتشمل بعض المصادر الطبيعية له الخضار الورقية مثل البروكلي والسبانخ وعصير البرتقال والحليب.

4- راقبى كمية الكالسيوم التي تستهلكهى لأن نقصها أو فائضها ، كلاهما ، يمكن أن يكون له عواقب سلبية.

5- لا تفوتى وجبات الطعام

6- لا تفرطى في تناول السكر والكربوهيدرات، قد تصابين برغبة شديدة في الحمل ، لكن لا تلجئي إلى الإفراط في تناول السكر أو الكربوهيدرات.