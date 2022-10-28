لتهدئة الغثيان.. أفضل 5 أطعمة أبرزها الموز والمعجنات

يعانى ملايين الأشخاص من مشاكل البطن والتى تتضمن عسر الهضم أو ارتداد الحمض الطفيف أو الغثيان أو الانتفاخ أو الغازات، في بعض الأحيان يمكن أن تظهر أعراض مثل الغثيان في أوقات غير مناسبة، وهناك أطعمة معينة لاضطراب المعدة سوف تساعدك على تهدئة الغثيان في أسرع وقت ممكن، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
لتهدئة الغثيان.. أفضل 5 أطعمة أبرزها الموز والمعجناتالجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:00 م
الموز
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