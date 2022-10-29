حياة كريمة.. تنظيم مشروع بيئى تنموى متكامل بقرية أبنهس فى المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، اليوم السبت، مشروعا بيئيا تنمويا متكاملا بقرية أبنهس بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية .

يأتي المشروع التنموي البيئي المتكامل ضمن خطة القوافل التي تشارك بها الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة المواطنين الأكثر احتياجا وتماشيا مع خطة الدولة لتطوير القري المصرية، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشروعات التنموية البشرية والبيطرية والزراعية.

يأتى المشروع التنموي برعاية ودعم الدكتور خالد محمود جعفر رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد منير سليمه مدير عام المشروعات البيئية بالجامعة، ضم المشروع التنموي العديد من العيادات من (باطنه - أطفال - عظام).

ومن جانبه أكد جعفر رئيس الجامعة، أن المشروعات التنمويه تأتي انطلاقاً من دور الجامعة ومسؤولياتها اتجاه المجتمع والبيئة المحيطة كما أوضح أيضاً أن الجامعه حريصه على تقديم الخدمات الصحيه والاجتماعيه والنفسيه لجميع منسوبيها.

كما أعرب عن سعادته البالغة بنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشروعات البيئية والتنموية وكذلك منظومة العمل المشاركه فى هذه المبادرة متمثلة فى الإدارة العامة للمشروعات البيئية وكلية الطب البيطري، والإدارة الطبية، ومعهد الهندسة الوراثية.

وأشاد بالأداء الرائع لفريق العمل، وأثنى على مشاركتهم الفعاله والجهود المبذوله فى سبيل إنجاح المشروعات التنمويه الشامله لخدمة اهالى القرى الأكثر احتياجا فى المرحلة الثانية من المبادرة بمراكز وقري المنوفية "منوف والباجور وقويسنا " ، كما أكد استمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم مشروعات تنموية شامله بصفه دوريه للمناطق والفئات الأكثر احتياجا.

وتم توقيع الكشف الطبي على المرضي وتقديم العلاج لهم بالمجان "حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من العيادات الطبيه 474 فردا علي النحو التالي 166 حاله أطفال، 136 حالة باطنة، و182 حالة عظام، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المشروع التنموي البيئي 795 فردا، كما أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة ومستوى الخدمة المقدمة لهم من المشروع البيئي التنموي المتكامل متمنين مزيد من تلك المشاريع التنموية بالقرية.