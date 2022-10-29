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حملات نظافة وزراعة أشجار بقرى أبو قرقاص وإزالة تعديات بناء ببني مزار في المنيا

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:58 م
حملات نظافة وزراعة أشجار بقرى أبو قرقاص وإزالة تعديات بناء ببني مزار في المنيا جهود الوحدات المحلية
المنيا – حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مراكز المحافظة في تنفيذ حملات رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتسخير كافة الإمكانيات والمعدات لرفع تراكمات القمامة ونقلها للمقالب العمومية للتخلص منها وفقا للاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة للاستمرار في زراعة الأشجار ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، حملة نظافة مكبرة شملت رفع تراكمات القمامة بقري أبوقرقاص البلد، اتليدم، منهري، الكرم وطريقي مصر أسوان الزراعي والديروطية، بالإضافة لزراعة أشجار مثمرة بامتداد الطريق السياحي بقرية أبو قرقاص البلد.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حالتي تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بحوض العمدة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للقضاء على عشوائية البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

زراعة اشجار
زراعة اشجار

 

جهود الوحدات المحلية
جهود الوحدات المحلية

 

حملات النظافة
حملات النظافة

 


وحدات محلية

حملات نظافة

ازالة تعديات

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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