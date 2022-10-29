اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 12:57 م
أكرم القصاص
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توريد 50526 طن أرز شعير لشون محافظة البحيرة

السبت، 29 أكتوبر 2022 12:48 م
توريد 50526 طن أرز شعير لشون محافظة البحيرة توريد الارز - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود  التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية تداول الأرز الشعير مع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.

وأضافت أنه جار أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة، بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية ، وإجمالى ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 50526 طنا من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدانا.
 
وناشدت نائب محافظة البحيرة مزارعي المحافظة بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والالتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.
 
يذكر أن نقاط التجميع لاستلام الأرز الشعير 17 نقطة تجميع بمراكز "المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - المحمودية - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة  وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألفا و700 طن.
 
وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن وزيادة استيعاب الأرز الشعير المنتج محلي وتدبير أماكن تخزين إحتياطية لإستخدامها في حالة الذروة .
 
كما تم الإعلان عن أسعار إستلام الأرز الشعير بمختلف درجاته وتسهيل إجراءات الاستلام إلى الشون والصوامع والمطاحن والتيسير على الموردين مع الإلتزام بتوريد طن عن كل فدان.

 


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نائب محافظ البحيرة



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