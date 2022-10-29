"تصديرى الصناعات الغذائية": 24 مليون دولار صادرات التمور للمغرب عام 2021

كتب - إسلام سعيد

يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالملتقى الدولي للتمر بالمغرب في دورته الحادية عشر والمقام بمنطقة أرفود خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2022 وذلك بدعوة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبمشاركة عدد 5 شركات مصرية منتجة ومصدرة للتمور، وخلال مراسم الافتتاح تفقد الجناح المصري محمد صديقى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية ومريم بنت محمد وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الامارات العربية المتحدة والدكتور عبد الوهاب بن زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والسيد سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية ورئيس جمعية الملتقى الدولي للتمر وبمشاركة السيد المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ممثلا عن المجلس.

وترجع أهمية المغرب إلى كونها أكبر الأسواق المستقبلة للتمور المصرية في عام 2021 بقيمة بلغت 24 مليون دولار تمثل 48% من إجمالي صادرات التمور المصرية البالغة 50 مليون دولار في نهاية عام 2021، كما تحتل المغرب المركز الثاني عالمياً في قائمة اهم الدول المستوردة للتمور في عام 2021 بقيمة بلغت 202 مليون دولار تمثل 10.4% من إجمالي الواردات العالمية للتمور، وتحتل مصر المركز الرابع ضمن أهم الدول المصدرة للتمور إلى المغرب في عام 2021 بما يمثل 12% من إجمالي واردات التمور المغربية وبكمية 20 ألف طن وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة.

وتميزت مشاركة الشركات المصرية بعرض مصنعات التمور بمختلف أشكالها بجانب تميز ملحوظ في تغليف المنتج الامر الذي أثني عليه الزائرين، وتتميز الصادرات المصرية إلى المغرب بإعفاءات كاملة عند التصدير وفقاً للامتيازات في إطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية أغادير