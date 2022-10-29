تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، تدوال 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 620 شاحنة و 44 سيارة، وذلك من خلال إجمالي 10 سفن متواجدة على أرصفة موانئ الهيئة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 424 شاحنة و 32 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 196 شاحنة و 12 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 و دليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

واستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكب بموانئها .