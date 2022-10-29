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تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 29 أكتوبر 2022 10:29 ص
تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، تدوال 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 620 شاحنة و 44 سيارة، وذلك من خلال إجمالي 10 سفن متواجدة على أرصفة موانئ الهيئة.
 
وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 424 شاحنة و 32 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 196 شاحنة و 12 سيارة  . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 و دليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.
 
واستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكب بموانئها  .
 
 

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