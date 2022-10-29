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بولندا تختار شركة أمريكية لبناء أول محطة للطاقة النووية

السبت، 29 أكتوبر 2022 02:13 ص
بولندا تختار شركة أمريكية لبناء أول محطة للطاقة النووية محطة نووية - أرشيفية
وكالات

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قال مسؤولون، الجمعة، إن بولندا اختارت شركة "وستنغهاوس إلكتريك" الأميركية لبناء أول محطة للطاقة النووية، حيث تغلبت الشركة الأمريكية على نظيرتيها الكورية الجنوبية، والفرنسية.

وكتب رئيس الوزراء ماتيوس مورافيكي على "تويتر": "نؤكد أن مشروعنا للطاقة النووية سيستخدم التكنولوجيا الموثوقة والآمنة الخاصة بـشركة "وستنغهاوس إلكتريك" الأميركية.

وصدر سابقا تقرير بموجب اتفاقية الطاقة النووية لعام 2020 بين وارسو وواشنطن.


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