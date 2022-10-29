بولندا تختار شركة أمريكية لبناء أول محطة للطاقة النووية

قال مسؤولون، الجمعة، إن بولندا اختارت شركة "وستنغهاوس إلكتريك" الأميركية لبناء أول محطة للطاقة النووية، حيث تغلبت الشركة الأمريكية على نظيرتيها الكورية الجنوبية، والفرنسية.

وكتب رئيس الوزراء ماتيوس مورافيكي على "تويتر": "نؤكد أن مشروعنا للطاقة النووية سيستخدم التكنولوجيا الموثوقة والآمنة الخاصة بـشركة "وستنغهاوس إلكتريك" الأميركية.

وصدر سابقا تقرير بموجب اتفاقية الطاقة النووية لعام 2020 بين وارسو وواشنطن.

وقالت سابقا وزيرة المناخ البولندية، آنا موسكوفا، بعد أن اجتمعت مع السفير الأميركي لدى بولندا، مارك برزشنسكي، وممثل محلي لشركة "وستنغهاوس إلكتريك" الأميركية، إن "التقرير هو خارطة طريق ثنائية مفصلة تهدف إلى بناء 6 مفاعلات كبيرة الحجم تقوم على التكنولوجيا الأميركية".

وأضافت: "إنه أكثر من عرض تجاري، فهو يعكس 18 شهرا من العمل وملايين الدولارات التي أنفقت على التحاليل والتقييمات".

وأكد رئيس الوزراء البولندي سابقا، ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده "تريد تسريع بناء أول محطة للطاقة النووية" في البلاد.

وسيبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في عام 2026، مع تشغيل المفاعل الأول، وستنفذ سائر الوحدات في مدة تتراوح بين عامين و3 أعوام.

وتقدر الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات الطاقة النووية بنحو 32 مليار دولار.