بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر في سوهاج.. صور

سوهاج عمرو خلف

بدأت الوحدة المحلية لحى الكوثر بسوهاج، في أعمال تطوير ورفع كفاءة قريتي النسيج اليدوي بالحي، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بالحرف التراثية والمنتجات اليدوي، ودعم أصحابها، وتوفير المناخ المناسب لهم، لزيادة الإنتاج.

وأوضح علي لطفي رئيس حي الكوثر أن الأعمال تشمل رفع كفاءة أنوال النسيج، وترميم ودهان واجهات بيوت النول، وتنسيق الموقع العام، وتركيب إنترلوك وبردورات جديدة لعدد 272 وحدة نسيج يدوى بقريتى النسيج بالحي، مشيرا إلى أنه جاري أعمال المتابعة بصفة دورية للتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة .



جانب من أعمال تطوير قريتى النسيج بحى الكوثر



جانب من أعمال تطوير قريتى النسيج بحى الكوثر



جانب من أعمال التطوير



جانب من أعمال تطوير قريتى النسيج