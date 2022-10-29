انتشال جثة طفل غرق فى نهر النيل أمام قرية الفرستق ببسيون

الغربية مصطفى عادل

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة طفل في العقد الأول من العمر، بعدما سقط في نهر النيل فرع رشيد، المار أمام قرية الفرستق مركز بسيون بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بسقوط طفل في نهر النيل فرع رشيد أمام قرية الفرستق.

انتقلت قوة أمنية وتم استدعاء الإنقاذ النهري بالغربية، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يدعى "ي.ص." مصاب بمرض التوحد، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.