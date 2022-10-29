اليوم العالمي للصدفية.. 6 خرافات عن المرض وتصحيحها

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى 29 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصدفية، والصدفية هي حالة التهاب مناعي ذاتي مزمنة تصيب الجلد، مما يسبب قشور بيضاء ولويحات حمراء جنبا إلى جنب مع تأثيره على الجلد، فإنه يؤثر على الأفراد نفسيا وعاطفيا، وبمناسبة اليوم العالمي لمرض الصدفية، من الضروري معرفة الحقائق وكسر الأخطاء الثابتة المرتبطة بمرض الصدفية، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض الأساطير الشائعة حول الصدفية، بحسب موقع "Health".

خرافات حول مرض الصدفية يمر الأشخاص المصابون بالصدفية بالعزلة والقلق ومن المحتمل أن يصابوا بالاكتئاب لذلك ، من المهم أن يعرف الجميع الحقائق الصحيحة حول هذه الحالة وأن ينشروا الوعي قدر الإمكان.

الخرافة الأولى: الصدفية مرض معدي نظرًا لأن الصدفية ظاهرة جدًا، يعتقد الناس أنها قابلة للانتقال، لكن الحقيقة إنها مرض غير معدي على الإطلاق.

وهو اضطراب في المناعة الذاتية يتم فيه تسريع عملية تجديد خلايا الجلد بوتيرة أعلى من المعتاد أي نوع من الاتصال الجسدي مع شخص مصاب بهذه الحالة ، لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى الإصابة بالصدفية.



الخرافة الثانية: النظافة السيئة تؤدي إلى الصدفية الصدفية مرض من أمراض المناعة الذاتية وليس للنظافة دور في حدوثه إنه ليس السبب ولا يمكنه أن يرفع من مستوى الاضطراب.



الخرافة الثالثة: إنها حالة جلدية فقط على الرغم من أنها تظهر في كثير من الأحيان على شكل بقع حمراء حاكة على الجلد ، إلا أنها قد تؤثر على الأظافر والفم والمفاصل وما إلى ذلك ، وتسبب العديد من الحالات الطبية مثل التهاب المفاصل الصدفي.

يزداد أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل الرؤية وأمراض القلب وما إلى ذلك.



الخرافة الرابعة: إنها حالة للبالغين علم الوراثة هو أحد أسباب هذه الحالة لذلك ، فإن الصدفية تصيب الأطفال وكذلك بنسبة تصل إلى 50 % إذا كان كلا الوالدين مصابين بهذا الاضطراب.



الخرافة الخامسة: تظهر فقط كنوع واحد توجد خمسة أنواع من الصدفية ، اعتمادًا على المسببات وهي اللويحة ، العكسية ، النقطية ، البثرية ، واحمرار الجلد.



الخرافة السادسة: لا يوجد علاج لا يوجد أي علاج دائم لمرض الصدفية حتى الآن، ولكن توجد علاجات فعالة يمكنها تحسين شدة العلامات والأعراض وتقليل خطر الإصابة بحالات صحية أخرى.



كيف تدير الصدفية؟ العلاج المنتظم هو مفتاح السيطرة على الصدفية لذلك فإن زيارة الطبيب أمر ضروري وسوف يصف لك الحل الأفضل وفقًا لشدة المرض لأنه يختلف من شخص لآخر.

بالإضافة إلى ذلك، أعطِ مرطبًا إضافيًا للجلد، ولا تسمح للجلد بالجفاف، وتعريض الجسم لأشعة الشمس ، ومارس التمارين الرياضية بانتظام لتقوية المفاصل، وتقليل مستويات التوتر ، والإقلاع عن التدخين لتخفيف الصدفية.