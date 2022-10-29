المرور يغلق شارع الهرم جزئيا عند تقاطعه مع شارع حسن محمد لإنشاء محطة مترو

أغلقت إدارة المرور، منذ قليل، شارع الأهرام جزئيا عند تقاطعه مع شارع حسن محمد وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقا) بمسافة تبلغ نحو (30 مترا) لتسليم النصف الثانى من محطه مترو أنفاق المطبعه،وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة).

ستقوم الشركة المنفذة بإستلام النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثانية) تحديدأ بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقا) بمسافة مايقرب من (30 مترا) ويبلغ طول موقع المحطه مايقرب من (400م) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأضاف المصدر، أنه تم إجراء غلق جزئى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار اليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 29 / 10 /2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

ولفت المصدر، إلى أنه تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث (الطبقة الاسفلتية - ازالة ارصفة وتوسعة الطريق - اعمدة انارة) وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (7 أمتار إلى 10 أمتار) وذلك للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

واستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.