القومى للإعاقة ينظم دورة تدريبية فى لغة الإشارة لموظفى الرعاية الصحية بالأقصر

كتب ــ محمود راغب

افتتح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل حول تعليم أساسيات لغة الإشارة لعدد من موظفي هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، وتستعرض الورشة عددا من المحاور منها، مفهوم لغة الإشارة ونشأتها ومبادئها ومخترعها، والوصايا العشر للتواصل الفعال، وأسباب الصمم، وإتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

تعمل الورشة على تعليم المشاركين المصطلحات الطبية المختلفة المستخدمة في أقسام المستشفيات والاستقبال والطوارئ، وكذلك كيفية إجراء نقاش طبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، وكذلك مناقشة الأعراض التي تشكل شبهة جنائية، والعلاج، كيفية قياس رضاء المنتفعين بلغة الإشارة.

تهدف الورشة إلى إكساب المشاركين بها من هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، عددا من الموضوعات بلغة الإشارة، كالحروف الأبجدية، والطريقة المناسبة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تعليمهم عددا من الجمل المستخدمة في عملية التقديم والتعارف، والألوان وأيام الأسبوع والأعداد، فضلًا عن المصطلحات الطبية المتداولة.

جدير بالذكر، أن هذه الورشة لا تُعد الأولى من نوعها بل سبق ذلك عدة تدريبات بالتعاون مع الهيئة في القاهرة والأقصر، ونجح التدريب في تخريج نحو 75 مشاركا من موظفي الهيئة، قادرين على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتواصل معهم بفاعلية وكفاءة .