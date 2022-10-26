القومى للإعاقة يشارك فى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27

كتب محمود راغب

تشارك الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذي تستضيفه وتنظمه مصر في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

من جانبها، صرحت المشرف العام على المجلس أن مشاركتها على رأس وفد من المجلس تأتي في إطار التعرض لتأثير التغيرات المناخية على الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في جوانب عدة ومن بينها: الصحة والأمن الغذائي، وغيرها من الموضوعات.

ولفتت المشرف العام على المجلس النظر إلى ضرورة أن يكون مكون الإعاقة واحد من الأولويات والموضوعات في الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ، و تهدف ايضاً إلى تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا؛ حيث ستنفذ بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وسيتم البدء بالقطاعات ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع النفط والصناعات الثقيلة، وبناء على كل ذلك لابد أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة رأي ودور في وضع برامج وسياسات داخل هذه الاستراتيجية من شأنها العمل على زيادة مشاركتهم ووضع البرامج الحمائية لهم طبقا لاحتياجاتهم.