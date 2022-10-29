"الغضبان" يصدق على إلغاء مزاد إحدى القرى المملوكة للدولة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا، وذلك للإعلان عن الموقف الحالي لقرية مرحبا بعد طرحها خلال مزاد علني، ولإنهاء حالة الجدل التي شهدها الشارع البورسعيدي خلال الفترة الماضية في هذا الملف، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.

وفي بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أنه تم عقد المؤتمر الصحفي لإعلان الحقائق ووضعها أمام الرأي العام البورسعيدي، وذلك بعد أن تم رصد لغط في الشاع البورسعيدي بشأن قرية مرحبا والذي استمر لأكثر من 3 شهور.

وقال محافظ بورسعيد، إننا نعتبر قرية مرحبا من أكبر وأرقى وأعظم القرى السياحية الموجودة في بورسعيد، وتعد فخرا لكل مواطن بورسعيدي، وكشف اللواء عادل الغضبان عن تفاصيل ملف قرية مرحبا، حيث أكد خلال كلمته، أنه تم الحصول عليها مقابل انتفاع سنوي لمدة 25 عام و موعد انتهاء حق الانتفاع للقرية هو 9 يناير 2022، ومنذ شهر مارس 2022، قامت محافظة بورسعيد بإرسال خطاب لرئيس الوزراء بشأن تجديد مقابل الانتفاع لقرية مرحبا الشركة الحالية التي تدير القرية لمدة 25 عام أخرى بعد إعادة تقيمها بواسطة هيئة الخدمات الحكومية باعتبارها الشركة الأكثر خبرة في إدارة القرية خلال 25 عام، وحفاظا على قاطني القرية الذين يقيمون بها منذ فترة كبيرة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تحديد ثمن مقابل الانتقاع السنوي بمبلع 48 مليون و 138 ألف جنيها بواسطة هيئة الخدمات الحكومية، وبزيادة سنوية 10%، وصدق مجلس الوزراء على التعاقد لصالح قرية مرحبا بتاريخ 16 يوليو 2022، وذلك بعد عرض خطاب محافظة بورسعيد بشأن تجديد مقابل الانتفاع للشركة التي تدير قرية مرحبا، وخطاب هيئة الخدمات الحكومية والذي تضمن مبلغ تقييم مقابل حق الانتفاع سنويا، وأشار المحافظ إلي أنه بمجرد وصول خطاب التصديق للمحافظة في تاريخه، بدأت محافظة بورسعيد في إجراءات التعاقد مع نفس الشركة التي تدير قرية مرحبا خلال الفترة الماضية، لافتا إلي أنه خلال سير إجراءات التعاقد، تقدم مستثمر للحصول على حق انتفاع قرية مرحبا مقابل مبلغ 53 مليون جنبه سنويا، وتقدم مستثمر ٱخر بمبلغ حق انتفاع 55 مليون سنويا و زيادة 10% سنويا.

وأضافت محافظة بورسعيد، في بيانها، أنه تأكيدا على تحقيق الشفافية فيما يتعلق بقرية مرحبا، قررت محافظة بورسعيد طرح القرية خلال مزاد علني، وقامت المحافظة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية في تنفيذ المزاد العلني حيث تم الاعلان عن طرح قرية مرحبا في مزاد علني من خلال جريدة رسمية والبوابة الالكترونية والصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، وتم توزيع كراسة الشروط، وقام بشراء كراسة الشروط 17 شخص، ممثلين في أفراد وشركات، وتم تحديد موعد المزاد العلني يوم الخميس ٢٧اكتوبر الماضي، وقدم الاوراق الخاصة بالمزاد 3 أشخاص من إجمالي 17 قاموا بشراء كراسة الشروط، حيث قام شخصيين فقط بدفع التأمين الابتدائي للمزاد، وشارك شخصين فقط في فعاليات المزاد العلني والذين انطبق عليهم الشروط، وهما أحد الشركات بمحافظة القاهرة، و المستثمر الذي تقدم للحصول على القرية بمقابل انتفاع 55 مليون جنيه سنويا بزيادة 10% سنويا، وذلك طبقا لجواب المجالس النيابية المرسل من رئاسة مجلس الوزراء لمحافظة بورسعيد.

وأوضح المحافظ أنه خلال سير إجراءات المزاد، عرض مستثمر القاهرة مبلغ 48 مليون جنيه وهو الرقم المعلن بالمزاد، ثم انسحب، ولم يتبقى سوى متزايد فقط، الذي تقدم بالحصول على القرية بمقابل انتفاع 55 مليون جنيه سنويا بزيادة 10% سنويا، فزايد على نفسه حتى وصل إلى 52 مليون جنيه و200 ألف جنيه فقط، لذلك اجتمعت اللجنة المشكلة لإدارة المزاد وأوصت بإلغاء المزاد.

وصدق المحافظ على توصية اللجنة المشكلة لإدارة المزاد بشأن إلغاء المزاد، و بعد انتهاء فعاليات المزاد تقدمت شركة مرحبا " التي تدير القرية خلال 25 عام " بطلب لمحافظة بورسعيد لتجديد حق الانتفاع بالقرية لمدة 25 عام أخرى مقابل 55 مليون جنيها سنويا وبزيادة 10% سنويا، وبناء على ذلك صدق محافظ بورسعيد على اسناد إدارة القرية لنفس الشركة التي تديرها خلال المدة الماضية، بعد أن تم رفع مبلغ مقابل الانتفاع ل 55 مليون جنيها بدلا من 48 مليون جنيها سنويا، وباعتبارها هي الشركة الأجدر والاكثر خبرة في إدارة القرية، وتلبية لرغبات قاطني القرية، ونظرا لعدم مصداقية الشركة التي عرضت الدخول للمزاد بمبلغ 55 مليون جنيها سنويا، ثم زايدت حتى 52 مليون و200 ألف فقط.

وأعلن محافظ بورسعيد، أنه تم توقيع وكتابة العقود مع شركة مرحبا التي تدير قرية مرحبا خلال 25 سنة ماضية، بحق انتفاع لمدة 25 عام أخرى بمقابل 55 مليون جنيها سنويا وزيادة 10% سنويا، منوها إلي أن نواب بورسعيد كانوا قد تقدموا بطلب للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإيقاف المزاد من خلال المجلس النيابي، واسناد القرية للشركة القديمة، وهم : النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، موجها الشكر لهم علي الدور الكبير الذي قاموا به خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ رسالة لقاطني القرية بأنه لاضرر ولا ضرار، كما تقدم بالشكر لرئيس الغرفة التجارية محمد سعده لمشاركته في التفاوض بشأن القرية .

وجدد محافظ بوسعيد حديثة بأنه يضع الحقائق أمام الرأي العام بعد إنهاء كافة الاجراءات التنفيذية لمنع اللغط، وللتأكيد على الشفافية واتخاذ الاجراءات القانونية ووضوح الرؤية للمواطنين، وأكد اللواء عادل الفضبان أن المؤتمر جاء من أجل إنهاء هذا الجدل والإعلان عن إلغاء المزاد وما ترتب عليه، والتخصيص للشركة القديمة بأعلى قيمة تم عرضها.