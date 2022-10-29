"الصيادية الدمياطى" أشهر الوجبات التى تصنع من الأسماك فى دمياط.. صور

دمياط ــ فريق المحافظات

تشتهر محافظة دمياط بمختلف أنواع الأسماك باعتبارها محافظة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وعلى نهر النيل، وتعد أكلات الأسماك فى المحافظات الساحلية وجبة أساسية لها مذاق خاص وتنوع وكل محافظة تشتهر بأكلة معينة تتميز بها وتشتهر بها.

وتعد وجبة السمك الصيادية واحدة من أشهر الأكلات المعروفة والتى تتميز بها محافظة دمياط وتصنع من أسماك البورى الكبير أو البلطى الكبير والقاروص واللوت، ويفضل فيها أسماك البحر الكبيرة، تصنع بالأرز الأحمر الملون بالبصل المحمر والتوابل والشورية ذات اللون الأحمر. ويصنع منها السمك المسلوق أو المقلى المتبل بالبهارات، ولها طريقة صنع تجيد عملها سيدات دمياط حسب لون الأرز ولون الشوربة باختلاف لون تحمير البصل المستخدم وجودة التوابل، وفن الطهي.

وتعد هذه الأكلة من الأكلات المحببة لأهالى دمياط يجتمع حولها الاسر وعزومة الأبناء والأحفاد، ووجبة للضيوف والزوار.

وكذلك يفضل ابناء محافظة دمياط عمل طواجن الأرز بالجمبرى وطواجن الحنشان، كما توجد وجبة بطارخ الأسماك وهى وجبة غير منتشرة لارتفاع سعر البطارخ بالأسواق.

ويفضل أهالى دمياط تناول الأسماك مع المقبلات والمشهيات مثل السلطة الخضراء والبصل الأخضر والليمون المخلل والمخللات بجميع أنواعها ونادرًا ما يتناول الدمايطة الأسماك مع العيش ولكن تناول الأسماك بالأرز سواء الأرز الأبيض أو الأرز الأحمر مع الصيادية أو السمك المقلى فهى وجبة أساسية ومفضلة بدمياط.



اسماك البوري



اسماك اللوت