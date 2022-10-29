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أكرم القصاص
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السفارة الروسية لدى سويسرا ترسل مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية

السبت، 29 أكتوبر 2022 04:18 ص
السفارة الروسية لدى سويسرا ترسل مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية سويسرا - أرشيفية
وكالات

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أعلن المكتب الصحفي في سفارة روسيا لدى برن عن توجيه السفارة مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية السويسرية بسبب العمل التخريبي الذي طال الكنيسة الأرثوذكسية.

 وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للسفارة أنه "في ليلة 27-28 أكتوبر، ارتكب مجهولون عملا تخريبيا، حيث قاموا بسكب الطلاء على أرضية مدخل كنيسة ميلاد السيدة العذراء مريم في جنيف، وهي أبرشية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. وبناء عليه ترسل السفارة مذكرة احتجاج إلى وزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري تطالب باتخاذ تدابير عاجلة لتحديد المذنبين ومعاقبتهم".

 وأعربت البعثة الدائمة لروسيا لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف عن أملها في أن تحقق السلطات السويسرية في جريمة المخربين وتقديمهم إلى العدالة.

 في وقت سابق، دنس المخربون مرتين النصب التذكاري لرفاق القائد ألكسندر سوفوروف في أندرمات (وسط سويسرا). وقع الحادث الأول في مايو، عندما قام أشخاص مجهولون بتلطيخ النصب بالطلاء الأصفر والأزرق. ولم تعثر شرطة كانتون أوري على الجناة.

وبحلول 12 يونيو- عيد روسيا- تم تطهير النصب التذكاري. لكن تم تدنيسه للمرة الثانية في أكتوبر. ولذلك دعت وزارة الخارجية الروسية سويسرا إلى ضمان الحماية المناسبة للنصب التذكاري.


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