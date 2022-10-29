السجن المشدد 15 سنة لمتهمين بتهديد فتاة ونشر صورها في سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم"ع.ع"، و"ح.ح"، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهما بتهديد المجنى عليها "ع.ع"، بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعى بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز المنشاة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بتهديد المجنى عليها، بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى وإفشاء سر من أسرارها وخدش حيائها والتعدى على الحرمة الخاصة بالمجنى عليها ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.