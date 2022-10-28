وقال السباعى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن مبيعات تقاوى قطاع الإنتاج تشهد انتعاشا كبيرا، لافتا إلى أن المزارع تقوم بدورها الأساسي المكلفة به وهو إنتاج التقاوي والمساهمة في توفير الأمن الغذائي للمواطن.

وأضاف أنه يتم أيضا إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لصالح المعاهد البحثية المتخصصة بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية.

وأشار إلى أنه في خطوة استباقية، تم إضافة نشاط إنتاج وتسويق التقاوى ليسهم قطاع الإنتاج في توفير تقاوي المحاصيل المختلفة للمزارع لحمايته من الغش والاستغلال.

وأوضح الدكتور السباعي أنه يتم حاليا وبشكل دوري تفقد المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها من الأعلاف الخضراء مثل البرسيم، وبنجر السكر، والفول البلدى، والكتان، وكذلك التجهيزات لزراعة القمح والشعير.

ولفت إلى أن الزيارات الميدانية المتكررة لمزارع قطاع الإنتاج تستهدف ضمان جاهزية مختلف هذه المزارع لزراعة المحاصيل الشتوية، ومنها زراعة القمح الذي يعد ضمن المحاصيل الاستراتيجية التي تستهدف الدولة زيادة إنتاجيتها رأسيا باستخدام أنقى أنواع التقاوي، وذلك لزيادة القيمة الإنتاجية للمحصول.

وشدد على أهمية التركيز على أهداف محددة وترتيب الأولويات اللازمة لتحقيق النجاح في المزارع التابعة للقطاع بمختلف المحافظات، وخاصة أن فكر وزارة الزراعة يعتمد على المرونة الإدارية والتأقلم مع المتغيرات والعمل على التطوير الدائم لرفع كفاءة العمل.