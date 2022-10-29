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الرئيس السيسي للمستثمرين: "بنفتح الباب على آخره ويهمنا البلد تطلع لقدام"

السبت، 29 أكتوبر 2022 10:36 ص
الرئيس السيسي للمستثمرين: "بنفتح الباب على آخره ويهمنا البلد تطلع لقدام" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل الجهود بهدف إزالة العوائق أمام المستثمرين، قائلا: "الرخصة الذهبية لكل من يتقدم 3 شهور ونبذل جهد شوية مع المستثمرين ونراجع،  لو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز مشجع نقدر نفكر نكمل 3 شهور تانية.

أضاف الرئيس السيسي خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة: "بنشتغل عمل مؤسسى والتجارة والصناعة موجودة وهندي الرخصة دي لكل المتقدمين لمدة 3 شروط، وإحنا بنتحرك كده وبنفتح الباب على أخره وآليات العمل والحوكمة مش زى ما إحنا عاوزين في مصر، والسبب اتكلمنا وقلنا في المؤتمر الاقتصادي مش عاوزينكم تعانوا منه، وكلنا مع بعض ويهمنا البلد تطلع لقدام".

 


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