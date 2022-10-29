اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أكتوبر 2022 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: حريصون على تطوير التعاون مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية

السبت، 29 أكتوبر 2022 02:06 م
الرئيس السيسي: حريصون على تطوير التعاون مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش مشاركته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وبحضور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاءه معهم في الدوحة مؤخراً، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

السيسي

الرئيس السيسي

الشركات القطرية

وجال الاعمال القطريين

عاجل

المعرض الدولي الأول للصناعة

الملقتى الأول للصناعة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين

السبت، 29 أكتوبر 2022 09:42 ص

أخبار مصر .. الرئيس السيسى يشهد إطلاق الملتقى الدولى الأول للصناعة

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:00 م

الرئيس السيسى يشهد إطلاق الملتقى الدولى الأول للصناعة.. ويوجه بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر.. ويؤكد: نحتاج إجراءات غير تقليدية.. و"حياة كريمة" هيتصرف عليها تريليون جنيه.. فيديو

السبت، 29 أكتوبر 2022 12:17 م

الرئيس السيسي: أزمة الدولار كاشفة.. والفاتورة بتزيد نتيجة تطور الاقتصاد

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:53 ص

الرئيس السيسي: مصر لديها فرصة كمُصنع وحركة التجارة يعاد تشكيلها فى العالم كله

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:51 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة