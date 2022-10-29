اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس التونسي: الحريات مضمونة ولا مجال للتآمر على أمن الدولة

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:01 ص
الرئيس التونسي: الحريات مضمونة ولا مجال للتآمر على أمن الدولة الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الحريات في بلاده مضمونة، ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة، مشددا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة.

وقال الرئيس التونسي - خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان وفقا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية اليوم السبت - إن هناك العديد من القرائن والمؤشرات التي تدل على أن هناك من يسعى إلى ضرب الدولة في وجودها من خلال التطاول على رموزها، فضلا عن الارتماء في أحضان قوى أجنبية تتباهى بالتدخل في شؤون تونس والتعدي على سيادتها.

وأضاف أنه على النيابة العامة القيام بدورها، وعلى المحاكم تطبيق القانون، وأنه لا يمكن لأحد الإفلات من العقاب.

وذكر البيان أن الرئيس التونسي بحث كذلك مع رئيسة الحكومة عددا من القضايا الراهنة، وخاصة التوازنات المالية للدولة، وضرورة مساهمة الجميع في الجهود المبذولة في هذا الإطار خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم.

 


الرئيس التونسي

الحريات

تونس

اخبار تونس



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