أبرزها الطالبية والعجوزة.. الجيزة تتيح أكشاك جديدة للإيجار.. إعرف الشروط

كتبت – مرام محمد

تمثل الأكشاك التجارية التي تتيحها محافظة الجيزة أسفل الكبارى والمحاور المرورية الجديدة، إحدى أهم المشاريع الحضارية والتنموية التي تستهدف إتاحة فرص عمل للشباب وإضفاء لمسة جمالية وحضارية للأحياء والمدن، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي إطار جهود تطوير الشوارع والطرق واستغلال المساحات أسفل الكباري والمحاور الجديدة، أعلنت إدارة التسويق بمحافظة الجيزة عن فتح باب التقدم لعمل أكشاك تجارية "بارتشينات" في مواقع مميزة بأحياء (العمراني، والطالبية، والعجوزة، وشمال الجيزة).

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اليوم السابع" يقدم في السطور التالية شروط تأجير كشك في الجيزة

-التعاقد لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية 10%.

-يتم تحديد سعر المتر المربع وفقاً لسعر السوق للمنطقة بكل حى.

-دفع مبلغ كجدية تعاقد عند تقديم الطلب بالحى.

-دفع مبلغ تأمين 10% من إجمالى قيمة التعاقد بالحى.

-تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالى ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية.

-يتم تواصيل المرافق (مياه – كهرباء)عن طريق الحى.

-يلتزم المتعاقد بسداد قيمة الاستهلاك مع الجهات المختصة.