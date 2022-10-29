التنمية تبدأ بالطرق.. 70 مشروعا لوزارة النقل بـ22.7 مليار جنيه بينهم 18 كوبرى

كتبت هبة حسام

تنفذ وزارة النقل خلال العام المالى الجارى نحو 70 مشروعًا بتكلفة استثمارية تتجاوز 22.7 مليار جنيه، من بينهم 18 كوبرى.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 22/23، والذى وجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تتمثل المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في إنهاء 12 كوبرى، واستكمال 5 أخرى، بجانب البدء في كوبرى دقادوس العلوى، بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ نحو 10 محاور عرضية جديدة باعتمادات تتجاوز 3.4 مليار جنيه، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المحاور من 59 محور خلال عام 21/22 إلى 69 محورا بنهاية هذا العام 22/23، كما تتضمن المشروعات تنفيذ طرق قومية واستراتيجية باعتمادات تزيد عن 16.7 مليار جنيه.

ولأن التنمية تبدأ بتنفيذ الطرق والبنية التحتية، وضعت الحكومة تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور الجديدة على رأس أولوياتها في الخطة الاستثمارية للدولة خلال العام المالى الحالي، ووجهت مخصصات لذلك من خلال الجهات المعنية كوزارتى النقل والإسكان.

وبحسب تقرير وزارة التخطيط تنفذ وزارة الإسكان أيضًا محورين مهمين باستثمارات تتجاوز 4.2 مليار جنيه، هذا بجانب ما تنفذه وزارة النقل من مشروعات تم ذكرها عاليًا، وتتمثل المحاور المسئولة وزارة الإسكان عن تنفيذها فى إنهاء محور الفريق كمال عمر بتكلفة 2 مليار و15 مليون جنيه، ومحور جيهان السادات بتكلفة مليارين و12 مليون جنيه.