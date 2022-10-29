اليوم السابع
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"التموين" تنفى منح المواطنين 2500 جنيه.. وتؤكد: معلومات مضللة

السبت، 29 أكتوبر 2022 06:39 م
"التموين" تنفى منح المواطنين 2500 جنيه.. وتؤكد: معلومات مضللة وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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في الوقت الذى يتردد  فيه على مواقع التواصل الاجتماعى، شائعات من شأنها النصب على المواطنين حول منح دعم 2500 جنيه لكل المواطنين، أكدت وزارة التموين  بأن ما يتردد ليس له أساس من الصحة ويهدف للنصب على المواطنين، حيث أنها معلومات مضللة وغير حقيقية.
 
كان قد انتشر على حساب موقع إلكتروني مزعوم لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة قررت منح دعم 2500 جنيه مقابل الحصول على بيانات المستفيد، وبمجرد دخول الشخص على الموقع الإلكتروني المزعوم يطلب منه إدخال بياناته ثم تظهر له رسالة مضمونها "بعد التحقق تبين أنك مؤهل للحصول على دعم بقيمة 2500 جنيه، سيكون المبلغ المالي متاحا على الفور بعد اتباع التعليمات المطلوبة"، بهدف النصب على المواطنين.
 
على جانب أخر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف  الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
 
 
 

التموين

منح المواطنين 2500 جنيه

2500 جنيه للمواطنين

زيادة دعم التموين

زيادة التموين



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