موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

كتب مدحت وهبة

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة اللواء جمال عوض، تنفيذ قرار منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها اعتبارا من أول شهر نوفمبر المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته لكل قضايا المواطنين وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أكد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع ويعكس مدي شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه موضحا أن هذه المنحه تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه وذلك بخلاف الزيادة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي بنسبة 13%.

ولفت إلى أن قرار رئيس الجمهورية بصرف المنحة الاستثنائية سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر التي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر بعد أيام قلائل، مؤكدا أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية والتكنولوجية مواصلين ساعات الليل و النهار ليتمكن اهلينا من أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا اليها مبلغ المنحة المقررة مؤكدا على أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.