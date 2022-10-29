احذر هذه التغيرات في سلوك طفلك واعرف طرق التعامل معها

كتبت فاطمة خليل

علامات التحذير المتعلقة بتغير سلوك الطفل * تغيرات جذرية في السلوك أو الشخصية يتعرض الأطفال لتغيرات في سلوكياتهم في بعض الأحيان، والسلوك هو الطريقة التي يتصرف بها الفرد خاصة تجاه الآخرين استجابةً لموقف أو حافز معين، لذا من المهم مراقبة سلوك الطفل وملاحظة التغييرات المفاجئة التي تحدث، بحسب ما نشر موقع "Health".* تغيرات جذرية في السلوك أو الشخصية

* يجادل كثيرا أو يسأل أسئلة كثيرة

* تنافس الأشقاء

* كلام غير ذي صلة عند مناقشته

* سهولة الانزعاج أو العصبية

* تجنب الأنشطة التي كان مهتماً بها

* تجنب ملامسة العين

* قضاء المزيد من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي

* كثيرا ما يظهر غاضبا

* لوم الآخرين / الشعور بالغيرة تجاه الآخرين ، تدني احترام الذات فيما يتعلق بمهاراتهم

* لوم الذات

* يجدون صعوبة في التعامل مع الإحباط

* نوبات الغضب والانفجارات المتكررة

* مشاعر الحزن

* العزلة والانسحاب الاجتماعي

* إيذاء النفس ، بما في ذلك الأفكار الانتحارية ، أو التهديد بإيذاء النفس أو الآخرين

* إتلاف الممتلكات

* الكذب أو السرقة

* عدم الأداء الجيد في المدرسة

* تقلبات الوزن

* تغيرات في الشهية ، واضطرابات الأكل ، وتجنب الأكل في المنزل

* إهمال النظافة الشخصية والمظهر

* المشكلات المتعلقة بالكلام مثل التلعثم أو التشويش

* اضطرابات النوم في وقت متأخر من الليل

* شكاوى من المدارس

* تسويف الأنشطة الأكاديمية.

* مشاكل مع مجموعة الأصدقاء



أسباب التغيرات السلوكية عند الطفل العوامل الداخلية والخارجية قد تكون السبب الجذري للتحول المفاجئ في سلوك طفلك.

تشمل العوامل الداخلية العوامل البيولوجية ، والنمو العاطفي للطفل ومزاجه حتى الإعاقة الموجودة يمكن أن تؤثر على الصحة الاجتماعية والعاطفية للطفل.

يمكن أن تشمل الأسباب الأخرى التغيرات الهرمونية والاكتئاب والقلق.

تشمل العوامل الخارجية أنماط الأبوة والأمومة والعلاقات الأسرية والتنافس بين الأشقاء والتغيرات في الظروف الأسرية والحدث الصادم الذي حدث مؤخرًا ، والتنمر والنقد ، والاعتداء الجسدي ، والاعتداء الجنسي ، والخبرات الاجتماعية المحدودة. كيفية إدارة السلوك الصعب للطفل 1. علمه استراتيجيات التأقلم مع البيئة والظروف المحيطة مثل التحكم في التنفس، تقنيات الاسترخاء أو العد لتقليل التوتر.

2. ابق متيقظًا لطفلك.

3. تجنب الغضب

4. يجب على الآباء إعطاء الأطفال فرصة للتعبير عن مشاعرهم ومشاكلهم وعدم إصدار الأحكام وإرشاد أطفالهم لحلها من خلال منحهم خيارات بدلاً من الضغط عليهم للقيام بذلك.

5. تحفيز الطفل على تنمية مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار والتعامل مع مخاوفه.

6. شجع الطفل على السلوكيات المناسبة والتركيز أكثر على نقاط القوة لدى الطفل.

.7 تجنب الاتصال العدواني والحفاظ على التواصل الحازم.

8. يجب على الآباء التخطيط لقضاء وقت مع العائلة حيث يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة مشاركة مخاوفهم ومناقشة الحلول

9. إنشاء شبكة دعم قوية من العائلة والأصدقاء. اطلب المساعدة من الطبيب النفسي ، إذا لزم الأمر.