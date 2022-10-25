اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:50 م
أكرم القصاص
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اليابان تبدأ حملة تطعيمات ضد فيروس كورونا للأطفال أقل من 5 سنوات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:35 ص
اليابان تبدأ حملة تطعيمات ضد فيروس كورونا للأطفال أقل من 5 سنوات لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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بدأت وزارة الصحة اليابانية اليوم الثلاثاء تطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه في حي "ميناتو" بالعاصمة "طوكيو"، بدأت عمليات التطعيم اليوم في مكان تم تأسيسه بأحد المستشفيات، مشيرة إلى أن التطعيمات ستستمر في المستشفى الأسبوع المقبل وما بعده، كما ستوفر 8 عيادات أخرى التطعيمات في الحي.

من جانبه، قال مسئول بالمركز الصحي في الحي "إن اللقاحات في الوقت الحالي تعد أفضل طريقة للوقاية من العدوى"، معربا عن أمله في أن يحصل الأطفال على تطعيماتهم.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد وافقت في وقت سابق من الشهر الجاري على تطعيم هؤلاء الأطفال بلقاح فايزر في جميع أرجاء البلاد.

 


فيروس كورونا

اليابان

وزارة الصحة اليابانية

طوكيو



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