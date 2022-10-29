اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 10:02 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمركز أبو المطامير بالبحيرة

السبت، 29 أكتوبر 2022 08:51 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمركز أبو المطامير بالبحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أُصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو بمركز ابو المطامير بالبحيرة .
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو بالقرب من قرية فتحى بدائرة مركز ابو المطامير.  
 
وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بإنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى  لإسعافهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
 
 

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