إصابة 3 أشخاص بسبب انهيار أجزاء من عقار في العطارين بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

أصيب 3 أشخاص، بسبب سقوط أجزاء من عقار قديم بشارع المرجاني المتفرع من المرغني دائرة قسم شرطة العطارين التابع لحي وسط الإسكندرية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى قسم شرطة العطارين، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط أجزاء من العقار الداخلي 114 بشارع المرجاني من البرامكة متفرع من الميرغنى بالعطارين، ووجود 3 مصابين.

وعى الفور، انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، برفقة سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، وسقوط أجزاء داخلية من العقار، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمهورية، ومستشفي جمال حمادة لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العطارين بالواقعة.



رئيس حي وسط بمحل الواقعة



صورة من إنهيار الأجزاء