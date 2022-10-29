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إصابة ربة منزل بطلق ناري على يد زوجها بسبب خلافات أسرية في الدقهلية

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:41 م
إصابة ربة منزل بطلق ناري على يد زوجها بسبب خلافات أسرية في الدقهلية حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيبت ربة منزل بمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، بإصابات بالغة، بعد إطلاق زوجها النار عليها بسبب خلافات بينهما.
 
وقد تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المطرية العام، بوصول ربة منزل مصابة بطلق ناري بالرقبة ولا يمكن استجوابها. 
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة سماح ال 40 سنة، وبسؤال شهود عيان أكدوا قيام زوجها بإطلاق النار عليها، بسبب خلافات زوجية بينهما، وأثناء مشادة بينهما استخراج سلاح ناري (فرد خرطوش ) ، واطلق النار عليها ، وتم نقلها إلى مستشفي المطرية العام ، والتى قامت بتحويلها إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة ، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 
 
 

الدقهليه

اخبار الحوداث

مركز المطرية

زوج يطلق النار على زوجته



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