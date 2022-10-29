إجراء 20 عملية عيون مجانا في قرى حياة كريمة بالبحيرة

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم إجراء 20 عملية مياة بيضاء كتاركت pHACO مع زرع عدسات للحالات التى سبق الكشف عليهم في القوافل الطبية بقريتى المهدية بمركز ابو المطامير و الامام مالك بمركز وادي النطرون .

فيما أكد الدكتور ريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة ومسئول الهيئة لمبادرة حياة كريمة بالوجة البحري أنه تم فتح المركز يوم الجمعة لإجراء العمليات الخاصة بتلك القوافل تيسيراً على المرضى والمواطنين وللحصول على خدمة أفضل وأسرع.