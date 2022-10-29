اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 02:25 م
أكرم القصاص
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إجراء 20 عملية عيون مجانا في قرى حياة كريمة بالبحيرة

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:00 م
إجراء 20 عملية عيون مجانا في قرى حياة كريمة بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود التى تقوم بها المحافظة للإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه الفئات المستحقة، مشيرة إلى التعاون والتنسيق بين مديريتي الصحة والتضامن الإجتماعي بالبحيرة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية.

 
وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم إجراء 20 عملية مياة بيضاء كتاركت  pHACO مع زرع عدسات  للحالات التى سبق الكشف عليهم في القوافل الطبية بقريتى المهدية بمركز ابو المطامير و الامام مالك بمركز وادي النطرون .
 
فيما أكد الدكتور ريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة ومسئول الهيئة لمبادرة حياة كريمة بالوجة البحري أنه تم فتح المركز يوم الجمعة لإجراء العمليات الخاصة بتلك القوافل تيسيراً على المرضى والمواطنين وللحصول على خدمة أفضل وأسرع.

حياة كريمة

قوافل طبية

وادى النطرون

ابو المطامير

محافظة البحيرة

عمليات عيون



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