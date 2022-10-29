أوكرانيا تعلن قتل 34 جنديا روسيا وتدمير أربع دبابات وقاذفتين للصواريخ جنوب البلاد

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أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني صباح اليوم السبت، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 34 جنديا روسيا وتدمير قاذفتين للصواريخ من طراز Giatsint وأربع دبابات وثلاث مدافع هاون في الاتجاه الجنوبي.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، أن الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت 8 هجمات ليلة أمس على العديد من المواقع الأوكرانية باستخدام طائرات هليكوبتر هجومية وأنظمة من طراز MLR وقذائف هاون، كما قصفت مناطق سكانية في منطقة بيرسلاف وميكولايف بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الهجمات.

وتابع أن القوات المسلحة وسلاح الجو أطلقوا للرد على ذلك 8 ضربات حول مناطق تركيز القوى البشرية والتجهيزات والأسلحة التابعة للروس، كما نفذت وحدات الصواريخ والمدفعية حوالي 160 مهمة نارية نتجت عن تدمير أربع دبابات وثلاثة مستودعات ذخيرة ومخزن لمعدات الروس في منطقة بريسلاف".